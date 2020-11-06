Aydın’da karantinaya uymadığı için yurda yerleştirilen şahıs yurttan da kaçtı

KARANTİNAYA UYMAYINCA YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Ekiplerin denetiminde evde olması gerekirken dışarıda olduğu tespit edilen şahıs, yönetmelik gereği karantina kurallarına aykırı davrandığı için izolasyon sürecini yurtta tamamlaması için devlet yurduna yerleştirildi.