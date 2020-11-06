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Aydın’da karantinaya uymadığı için yurda yerleştirilen şahıs yurttan da kaçtı

Koronavirüsün son dönemde en çok yayıldığı illerin başında gelen ’da vatandaşların sorumsuzluğu adeta ‘pes’ dedirtiyor. Kolluk kuvvetleri ve diğer görevli ekiplerin tüm uyarılarına rağmen bazı vatandaşların izolasyon sürecini ısrarla uymadıkları ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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Aydın’da karantinaya uymadığı için yurda yerleştirilen şahıs yurttan da kaçtı

ilçe merkezi Osmanyozgatlı Mahallesi 1274 sokaktaki bir evde yaşayan Faruk O. İsimli şahıs korona virüs nedeniyle ailesi ile birlikte evinde karantinaya alındı.

KARANTİNAYA UYMAYINCA YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Ekiplerin denetiminde evde olması gerekirken dışarıda olduğu tespit edilen şahıs, yönetmelik gereği kurallarına aykırı davrandığı için izolasyon sürecini yurtta tamamlaması için devlet yurduna yerleştirildi.

ORADAN DA KAÇTI

Akşam saatlerinde yurttan da firara ettiği belirlenen virüslü şahsın başkalarına virüs bulaştırmadan yakalanıp yeniden karantinaya alınması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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