Aydın’da karantinaya uymadığı için yurda yerleştirilen şahıs yurttan da kaçtı
Koronavirüsün son dönemde en çok yayıldığı illerin başında gelen Aydın’da vatandaşların sorumsuzluğu adeta ‘pes’ dedirtiyor. Kolluk kuvvetleri ve diğer görevli ekiplerin tüm uyarılarına rağmen bazı vatandaşların izolasyon sürecini ısrarla uymadıkları ortaya çıktı.
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KARANTİNAYA UYMAYINCA YURDA YERLEŞTİRİLDİ
Ekiplerin denetiminde evde olması gerekirken dışarıda olduğu tespit edilen şahıs, yönetmelik gereği karantina kurallarına aykırı davrandığı için izolasyon sürecini yurtta tamamlaması için devlet yurduna yerleştirildi.