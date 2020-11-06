Son dakika: Balıkesir'de korkunç olay: Annem yanık kokuyordu

'ANNEMDEN HALA YANIK KOKUSU GELİYORDU'



Suzan Avcı'ya ilk müdahaleyi yapan kızı Gamze Öke ise, "Traktöre çıkıyorduk, artık köye gelecektik. Ben römorka çıktığım gibi bomba sesi gibi bir ses duydum ve kafama birinin vurduğunu sandım. Yanımdakine 'kafama vurdun' demişim. Hatırlamıyorum o anı. Ayağa kalktığımda baktım, kadınların hepsi gözleri açık sırt üstü yatıyorlardı. Baktım, annem de orada. O anda kendimi römorktan aşağıya attım, annemi çekmeye başladım. Annemden yanık kokusu geliyordu. 'Annem yanıyor, annemi kurtaralım' diye bağırıyordum. O anda telefonu patladı, sandım. Telefona baktım bir şey yoktu. Annemden hala yanık kokusu geliyordu. Çizmeleri çıkarmak aklıma geldi. Gücüm kalmadı. O sırada Suriyeli bir işçi vardı yan tarlada. O geldi, Allah razı olsun, annemin çizmelerini çıkarmama yardım etti. Çoraplarını çıkardı. Ben de hemen çamur bastırdım. Ondan sonra annem konuşmaya başladı. Anneme, 'Yıldırım düştü, toprağı tut' dedim. O da toprağı sıktı ben de çamurla ovaladım. Annem hastaneye kadar konuşmaya devam etti. Biz anemi arabayla hastaneye götürdük. Diğerleri de araçlarla hastaneye götürüldü. Annemi hastaneye zor yetiştirdik. Diğerleri de hastaneye teker teker geldiler" diye konuştu.