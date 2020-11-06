Son dakika | Konya'da çekilen skandal görüntüler! Emre Sayar ve Uğur Turgut tutuklandı

Konya'daki bir süt toplama merkezinde tekne içerisindeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişi tutuklandı.

Meram Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Emre S. ve Uğur T, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY

Konya'daki bir süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin, teknenin içerisine doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.