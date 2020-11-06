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Son dakika: Kandilli Rasathanesi açıkladı! Kuşadası'nda korkutan deprem

duyurdu! Gelen son dakika haberine göre; saat 18.31’de merkez üssü Kuşadası olan bir  meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde ufak çaplı da olsa tedirginliğe yol açtı. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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Son dakika: Kandilli Rasathanesi açıkladı! Kuşadası'nda korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin merkez üssünün Kuşadası Körfesi Ege Denizi açıkları olduğu ifade edilirken son olarak İzmir'de gerçekleşen 6.6'lık depremin ardından vatandaşlar yaşanan sarsıntıları anlık olarak takip ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan sarsıntıları tüm detayları ile son depremler listesinden duyuruyor. İşte Kuşadası'nda meydana gelen son depremin büyüklüğü şiddeti ile ilgili tüm detayları...

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