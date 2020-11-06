Son dakika: Kandilli Rasathanesi açıkladı! Kuşadası'nda korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin merkez üssünün Kuşadası Körfesi Ege Denizi açıkları olduğu ifade edilirken son olarak İzmir'de gerçekleşen 6.6'lık depremin ardından vatandaşlar yaşanan sarsıntıları anlık olarak takip ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan sarsıntıları tüm detayları ile son depremler listesinden duyuruyor. İşte Kuşadası'nda meydana gelen son depremin büyüklüğü şiddeti ile ilgili tüm detayları...

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)