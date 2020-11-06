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Balıkesir'de bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal , Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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Balıkesir'de bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Kozören Mahallesi, Covid-19 vakalarındaki artış ve temaslı kişilerin artması üzerine Altıeylül İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı.

Jandarma ekipleri, kırsal mahalle girişinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.

Karantina uygulamasıyla ilgili olarak Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Altıeylül ilçemize bağlı Kozören Mahallesinde Covid-19 vakalarının görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek amacıyla belirtilen Mahalle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 06.11.2020 Cuma Günü saat 18.00'den itibaren karantina altına alınmıştır." ifadelere yer verildi.

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