Son dakika: İstanbul Valiliğinden sanayi kuruluşlarında çalışanların mesai saatine ilişkin açıklama
Son dakika.. İstanbul Valiliği, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarında mesai saati başlangıcı 07.00 olmak kaydıyla çalışma bitiş saatlerini belirleme yetkisinin firmaların takdirinde olduğunu duyurdu.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Açıklamada, "Mesai saati başlangıcının 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmalarımızın mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerindedir." ifadelerine yer verildi.