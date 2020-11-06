06 Kasım 2020, Cuma
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Son dakika: İstanbul Valiliğinden sanayi kuruluşlarında çalışanların mesai saatine ilişkin açıklama

Son dakika.. Valiliği, organize bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarında mesai saati başlangıcı 07.00 olmak kaydıyla çalışma bitiş saatlerini belirleme yetkisinin firmaların takdirinde olduğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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Son dakika: İstanbul Valiliğinden sanayi kuruluşlarında çalışanların mesai saatine ilişkin açıklama

Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 4 Kasım 2020 tarih ve 100 sayılı kararının 4. maddesinde organize bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşları için mesai başlangıç ve bitiş saatlerinin 07.00-16.00 olarak düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "Mesai saati başlangıcının 07.00 olması kaydıyla fazla mesai veya vardiyalı çalışma yapmak isteyen firmalarımızın mesai bitiş saatlerini belirleme yetkisi kendi takdirlerindedir." ifadelerine yer verildi.

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