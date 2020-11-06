Son dakika haberleri | İstanbul Tuzla'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Bir görgü tanığı "Silah sesini duyduk. Kapıya çıktığımızda 2 kişi yerde yatıyordu. Yaya olarak kaçtı. Herhangi bir tartışma ya da kavga yaşanmadı. Direk geldi ateş etti. Yaralılarda birinin durumu iyi, diğerinin bilmiyorum" dedi.