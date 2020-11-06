06 Kasım 2020, Cuma
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Son dakika haberleri | İstanbul Tuzla'da silahlı saldırı: 2 yaralı

'da sokak ortasında bir kişinin silahlı saldırısı sonucu 2 kişi yaraladı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis yaya olarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2020
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Son dakika haberleri | İstanbul Tuzla'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, Orta Mahalle Gazi caddesinde saat 17.30 sıralarında yaşandı.

Son dakika haberleri | İstanbul Tuzla'da silahlı saldırı: 2 yaralı

İddiaya göre, silahlı gelen bir kişi, sokak ortasında Murat Çelik ve Yusuf Karagöz'e ateş etti.

Son dakika haberleri | İstanbul Tuzla'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Yaralanan 2 kişi, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri nedeniyle çevrede panik yaşandı.

Son dakika haberleri | İstanbul Tuzla'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Silahlı saldırgan daha sonra yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika haberleri | İstanbul Tuzla'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Yaralılar, ambulans alınarak hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberleri | İstanbul Tuzla'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri | İstanbul Tuzla'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Bir görgü tanığı "Silah sesini duyduk. Kapıya çıktığımızda 2 kişi yerde yatıyordu. Yaya olarak kaçtı. Herhangi bir tartışma ya da kavga yaşanmadı. Direk geldi ateş etti. Yaralılarda birinin durumu iyi, diğerinin bilmiyorum" dedi.

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