İşçileri şehit eden alçak PKK'ya öfke seli

BUNLAR KÜRT OLAMAZ

İşçileri katleden terör örgütüne çocukları örgüt tarafından kaçırılan aileler de tepki gösterdi. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 430'uncu gününe giren eylemde konuşan anne Fatma Akkuş "Bunlar Kürt değil, Kürt olamaz. Yeter, bizim üzerimizden oynadıkları oyunlar" diyerek tepkisini dile getirdi. Baba Hacı Güger ise "Bu işçi kardeşlerimizi şehit eden terör örgütünü lanetliyorum" ifadelerine yer verdi.

Sabah