Fayların etrafı yapılaşmaya kapatılacak! 'Fay yasası' geliyor! İşte yeni düzenleme...

Bu ölçümün bir nedeni ve yaptırımı olacak. İşte o yaptırım;

SAKINIM BANDI ORTAYA ÇIKACAK VE BURALARA EV YAPMAK, OTURMAK YASAK OLACAK

Son dakika yasasının en önemli ayrıntısı belki de bu... Söz konusu çalışma ile bilimsel olarak tespit edilen fay genişliğinin çevresindeki sakınım bandı (ne kadarlık alana bina yapılmayacak) belirlenecek. Fay üzerinde yapılaşmaya izin verilmeyecek.

SABAH

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