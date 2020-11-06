Sibel Aslan'ın yardım çığlığı! Tehdit mesajlarını paylaştı...

Dayak yedikten hemen sonra çektiği fotoğrafı paylaşan Sibel Aslan, "Bu cani beni öldürmeden onu durdurun" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Eski kocamla 1 yıl önce anlaşmalı boşandık. Kendisi madde bağımlısı. Benim hayatımı zindana çevirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.