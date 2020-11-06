Diyarbakır'da köye inen kurt sürüsü 18 koyunu telef etti

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"O KADAR EZİYET ÇEKTİK, KURTLAR BİR GECEDE HEBA ETTİ"

Olayın sabaha karşı olduğunu belirten Mehmet Hamsa, "18 koyunumuz öldü. 12 tanesi de yaralıydı. Kesim için sattık. 85 bin TL'ye yakın bir zararımız var. Hepsi gebeydi. Devletimiz yardımcı olursa çok iyi olur. Kurtların ne zaman gelecekleri belli olmuyor. Bir yardım eli uzansa çok güzel olur. O kadar cefa, o kadar eziyet çektik, kurtlar bir gecede heba etti" dedi.