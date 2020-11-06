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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı

'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı 'ın koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karalar'ın Kovid-19'a yakalandığını belirtti.

Barut, "Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Zeydan Karalar, paylaştığı videoda da şunları söyledi:
"Yaptırdığım son Covid testi pozitif çıktı ama genel durumum iyi. Tedbir amaçlı gözetim altına aldılar. Doktor arkadaşlarımız biraz da ısrar ederek… Yine söylüyorum. Genel durumum iyi. Bir sıkıntı yok. Lütfen kendinize siz de iyi bakın, kendinizi iyi koruyun. En kısa sürede buluşmak dileğiyle."
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZEYDAN KARALAR KORONAVİRÜSE YAKALANDI

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