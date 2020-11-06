Kahramanmaraş'ta hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta bir evden hırsızlık yapmak isterken jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan Y.A. ile R.Y. tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Yusufhacılı Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, iddiaya gör bir bağ evine hırsızlık için giren 2 kişi, bir şey alamadan kaçtı.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kaydı bulunan Y.A (24) ve R.Y. (22) olduğu tespit edildi.
CEZAEVİNE KONULDULAR
Jandarma tarafından kısa sürede yakalanan ve sorgularının ardından adliyeye sek edilen Y.A. ile R.Y. tutuklanarak cezaevine konuldu.