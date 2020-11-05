Seri katilden ağlayarak savunma: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm

SABRi GÜNEŞ

'BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM'

8 cinayet arasında yer alan Hasan Güneş, oğlu Sabri Güneş ve gelini Zahide Güneş'in öldürülmeleriyle ilgili Çayıroğlu hakkında 'gece vakti yağma, yangın, su baskını, batırma, tahrip, nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen dava bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile katılan Mehmet Ali Çayıroğlu, mahkeme başkanının "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusu üzerine ağlayarak, "Ben kimseyi öldürmedim. Ben böyle bir insan değilim. Birilerini öldürmek istesem borçlu olduğum kişileri öldürürdüm. Benim Samsun'da 365 bin lira borcum var. Bazı tanık ifadelerinde çelişkiler var. Bu tanıkların yeniden dinlenilmesini istiyorum. Maktullere yönelik herhangi bir eylemim olmadı. Bu nedenle beraatimi talep ediyorum" dedi. Duruşma, katil zanlısı Çayıroğlu'nun yazılı olarak talep ettiği tanıkların dinlenmesine karar verilerek 12 Ocak 2021 tarihine ertelendi.