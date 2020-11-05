İzmir'de 6,6 şiddetinde yıkılan çürük binaların müsebbibi kim?

FİLM BAŞLIYOR

Evet, aynen öyle… Kazın ayağı bildikleri gibi değilmiş. Çürümüşlüğü duymuştuk ama bu kadar tahmin edemiyoruz tabi. Film İzmir'de yer teslimi yapıldıktan sonra başladı. İnşaatı kontrol edecek olan mühendis hal ile mevzuyu anlatmak istiyor ama bizimkiler hiç oralı değil.

"Ne demek rüşvet vermek?

Biz yanlış bir şey mi yapıyoruz arkadaş?

Rüşveti hemi de kontrol arkadaşlara çilingir sofrası kurarak, rakı eşliğinde vereceğiz ha! Neuzu billah!

Arkadaş!

Biz yıllarca okulda neyin kavgasını verdik?..

Eğer biz bile rüşvetle iş yaptırırsak başkası ne yapmaz ki!!!"

Hal bu şekilde sürtüşmeyle sürüp giderken mevzuyu bilenler arkadaşlarımızın acemiliğini(!) görüp "Yapmayın, etmeyin.. bu adamlar size bu işi bitirtmez zarar ettirirler. Koyun ceplerine harçlıklarını!.." dediyseler de dinletemediler.

Bu arada iş devam ederken şantiyeye hiç uğramayan kontrol mühendisi nasıl oluyorsa tam beton döküleceği gün gelip hazır bulunuyor. Ve beton dökmeye gelen araçları bir bahane bularak yüz üstü geri gönderiyor. Bu arada hakkedişler imzalanmıyor, iş sarkıyor, çekler ödenemiyor.

Bu hır-gür içinde iş bitiyor ama arkadaşlar da bitiyor. Çünkü arkadaşlarımız işten ciddi manada zarar ediyorlar. İlk işleri olduğu için de şirket sarsılıyor. Neticede şirketi kapatıp ayrılmak zorunda kalıyorlar.