Adıyaman’da havalandırma boşluğuna düşen işçi yaralandı
Adıyaman’da öğleden sonra Kap Cami Mahallesi’nde bulunan bir binanın havalandırma boşluğundan düşen kaynakçı ustası 40 yaşındaki Enver Demir, yaralandı.
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Olay, öğleden sonra Kap Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynakçı ustası Enver Demir, 7 katlı iş merkezinin birinci katındaki havalandırma boşluğunda çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.
GÜRÜLTÜYLE KOŞTULAR
Gürültüyü duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından havalandırma boşluğundan çıkartılan Demir, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Acil serviste tedavi altına alınan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.