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Adıyaman’da havalandırma boşluğuna düşen işçi yaralandı

’da öğleden sonra ’nde bulunan bir binanın havalandırma boşluğundan düşen kaynakçı ustası 40 yaşındaki , yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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Adıyaman’da havalandırma boşluğuna düşen işçi yaralandı

Olay, öğleden sonra Kap Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynakçı ustası Enver Demir, 7 katlı iş merkezinin birinci katındaki havalandırma boşluğunda çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü.

GÜRÜLTÜYLE KOŞTULAR

Gürültüyü duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından havalandırma boşluğundan çıkartılan Demir, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Acil serviste tedavi altına alınan Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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