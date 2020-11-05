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Osmaniye’de kan donduran olay! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmiş

Kadirli ilçesinde silahla vurarak 2 kişiyi öldüren öz ağabeyini ağır yaralayan katil zanlısı 'nın kurbanları ile yan yana fotoğrafları ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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Osmaniye’de kan donduran olay! Öldürdüğü arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmiş

Edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde bir lokantada garson olarak çalışan (30) iş yeri yakınlarında tabanca ile başından vurularak hayatını kaybetti.

CESET BULUNDU

Polis olayla ilgili araştırmayı yürütürken kısa bir süre sonra Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Çevreyolu yakınındaki tarlada bir kişinin silahla vurulduğu ihbarını aldı. Olay yerine intikal eden ekipler, boş tarlada 30'lu yaşlarda silahla vurularak öldürülmüş bir erkek cesedine rastladı.

AĞIR YARALI

Yapılan araştırmada cesedin adlı kişiye ait olduğu tespit edildi. Tamer Koşkoş'un cenazesi cenaze aracı ile Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken 3'üncü bir ihbar da Şehit Orhan Gök Mahallesi'nden geldi. Yine silahla vurulan adlı kişi ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İTİRAF ETTİ

Olayda kullandığı suç aleti ile birlikte teslim olan (28) hayatını kaybeden Murat Deniz ve Tamer Koşkoş'u ve öz ağabeyi Ali Eynallı'yı kendisinin vurduğunu itiraf etti. Gözaltına alınan Alim Eynallı'nın cinayetleri neden işlediği araştırılıyor.

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan katil zanlısı Alim Can Eynallı ile öldürülen kişilerin aslında yakın arkadaş oldukları ve sık sık bir araya geldiklerine dair fotoğraflar olduğu ortaya çıktı.

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