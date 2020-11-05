Prof. Dr. Recep Tekin: Sisli havalarda koronavirüs bulaş riski artıyor

'HAVADA ASILI KALMA SÜRESİ UZUYOR, RÜZGARLA DAHA UZAĞA TAŞINIYOR'

Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüsün hava yoluyla bulaştığını anımsatarak, "Havaların nemli olması, sisli olması, virüsün havada asılı kalma süresini uzatıyor. Bununla birlikte bir de hafif rüzgar varsa virüsün daha uzak mesafelere ulaşıp, virüsü bulaştırma ihtimali de artacaktır. O yüzden vatandaşlarımızın sisli ya da nemli ve rüzgarlı havalarda mesafeyi biraz daha artırıp, maske ve hijyen kurallarına daha sıkı uymalarını öneriyoruz. Çünkü bu tür havalarda bulaş riski daha fazla olabilir. Hatta virüsün taşınma mesafesi daha uzak olduğu için hem mesafeyi artırarak hem de maskemizi daha çok kullanarak, bu hastalığın bulaşmasını engellemeye çalışacağız" dedi.

'YAĞMUR VE KAR RİSKİ AZALTIYOR'

Koronavirüsün havada asılı kalma süresini hesaplamanın zor olduğunu ama bunun dakikaları bulabildiğini ifade eden Prof. Dr. Tekin, şunları kaydetti:

"Kuru havalarda bu süre saniyelere kadar gerilerken nemli havalarda ya da sisli havalarda dakikaları bulabiliyor. O yüzden bu süre içinde nemli ya da sisli havalarda virüsün havada asılı kalmasıyla birlikte bir de rüzgar varsa virüsün daha uzak mesafelere taşınıp, bulaştırma riski de artabiliyor. Yağmurun avantajı var. Yağmur ya da kar gibi durumlarda havada asılı olan virüsler yere ulaşıyor ve bulaşma riskini de azaltıyor. Bu durumlar bizim açımızdan avantajlı."