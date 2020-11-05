İstanbul'da hasarlı binalarda korkunç görüntüler: Tabutun içince canlı yaşıyoruz

Daire sahibi Nesrin Akay da lojman olarak yapılmış binaya 1993'te taşındığını söyleyerek, "Burası devletin olduğu için arsa da bize ait değil. Normal müteahhitte verdiğimizde 100-150 bin lira fark istiyor. Biz burayı TOKİ'nin yapmasını istiyoruz. Çürük raporu alındı, Ekim'in 27'sinde belediyeden onaylanmış. İhtar bazılarına gelmiş, bize gelmedi. Ben okudum, 2 ay süre tanıyor. Bu da Aralık'ın 27'si oluyor." dedi.