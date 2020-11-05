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İzmir'deki depremde çöken Yılmaz Erberk Apartmanı'nda market için kolonlar ve duvarlar kırılmış

'de geçtiğimiz cuma günü öğleden sonra meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken binalardan biri de 'ydı. Bina sakinleri zemin kattaki bir market zincirine ait sube için kolonların ve duvarların kırıldığını öne sürdüler.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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İzmir'deki depremde çöken Yılmaz Erberk Apartmanı'nda market için kolonlar ve duvarlar kırılmış

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde bir bloğu ayakta kalan diğer bloğu da çöken 'nın altında bulunan market zinciri tarafından kolonlarının kesildiği iddia edilmişti.

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"2006'YA KADAR BELEDİYE PROJEYE ONAY VERMEDİ"

Depremzedeler, zemindeki marketler zinciri tarafından kolonların ve duvarların kesildiği iddiasını yineledi. Daire sakinlerinden Yeşim Sekü (39), "Binanın altına market gelmeden önce toplamda 9 dükkan bulunuyordu. 2001 yılında bu dükkanları birleştirmek için bir tadilat projesi yaptılar. Ancak 2006 yılına kadar belediye projeye onay vermedi.

"EŞYALARIMIZI İÇERİDEN ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Fakat fenni mesul bir şekilde raporu verdi. Ondan sonra da kolonlar ile duvarlar kırılarak toplamda biri büyük biri küçük iki dükkan yapıldı" dedi. Ağır hasarlı olmasından dolayı yıkım kararı çıkan apartmanlarından eşyalarını almak istediklerini belirten Sekü, "Eşyalarımızı içeriden çıkarmak istiyoruz. 40 yaşından sonra sıfırdan bir hayat kurmak çok zor ve bu yüzden de anlayış bekliyoruz" dedi.

"EN AZINDAN PARAMIZI ALALIM"

Aysel Çatalkaya da geçmiş yıllarda dükkanların birleştirildiğini iddia ederek, "Mevcut durumdaki 9 dükkanı birleştirip iki dükkana çevirdiler. Duvarları yıkarak markete göre dekorasyon yaptılar" ifadelerini kullandı.

5 dakika da olsa evlerine girmek istediklerini söyleyen Çatalkaya, "Apartmana temelden girdik ve ömrümüz burada geçti. Balkondan gözetim altında izin verilsin. En azından paramızı alalım" diye konuştu.

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