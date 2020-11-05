İstanbul’da 100 kilo uyuşturucu ele geçirildi! 1 kişi gözaltında

TAM 100 KİLO UYUŞTURUCU

Polis adrese baskın yaptı. Baskın sırasında bir şüpheli otomobille kaçmaya çalıştı. Polisle şüpheli arasında D-100 Karayolu'nda yaşanan kovalamacada şüpheli İ.Ö. yakalandı. Ekiplerin dairede yaptığı aramada, 100 kilogram işlenmemiş, 3 kilogram işlenmiş uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve bir adet paketlemede kullanılan pres makinesi ele geçirildi.

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ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Olay yerine hassas burunlu narkotik köpeği istendi. Bölgeye gelen hassas burunlu köpeğin şüphelinin kullandığı otomobil üzerinde yaptığı aramada kullanılmaya hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.