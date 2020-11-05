İstanbul'daki "Genç Denizciler Dayanışma Derneği" şiddet ve taciz skandalını örtbas etmeye çalıştı

Bütün gün aç ve susuz bırakıldıktan sonra soğuk suyun içine atılan öğrencilerden biri, bilincini kaybedip fenalaşırken, kumlara gömdükleri küçük çocukların üstüne çıkıp tekmeledikleri öne sürüldü. Geceleri ise kız öğrencilerin çadırlarına giden bir kaptanın cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GEDDAD 2015'ten bu yana İstanbul'daki liselerde konferanslar vererek, denizcilik sertifikası vermek üzere yaptıkları kampanyayla kendilerini tanıttı. Yüzlerce öğrenci bu konferanslarla derneğe kayıt oldu. Öğrenciler okul çıkışı dernekte eğitim almaya başladı. Kaptan Umur Z.'nin kızlara uyguladığı taciz, fiziki ve psikolojik mobbing öğrencilerin ailelerine, okudukları okullara veya rehberlik servisine şikayetiyle ortaya çıktı.