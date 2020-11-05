İzmir depreminde aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son dakika haberine göre... İzmir'deki depremde yıkılan binalarla ilgili gözaltına alınan aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Haberin detaylarını deprem bölgesinde bulunan A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.
Son dakika haberi... İzmir'deki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi, emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
94 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI
İzmir'de yıkılan binalar arasından çöken 6 tanesinin röntgeni çekildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 54 kişinin müşteki sıfatıyla, 40 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı.
DEPREMDE SON DURUM
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, 114 kişinin hayatını kaybettiği 1035 kişinin de yaralandığını açıkladı. Açıklamada, arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanarak, enkaz kaldırma çalışmasının titizlikle sürdüğü kaydedildi.
AFAD'dan, İzmir depremine ilişkin yapılan son açıklamada, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 46 artçı olmak üzere, toplam 1944 artçı sarsıntı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 999'u taburcu edilmiş olup 36 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları tamamlanmış olup, enkaz kaldırma çalışmaları titizlikle devam etmektedir" denildi.
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