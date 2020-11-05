İzmir depreminde aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

AFAD'dan, İzmir depremine ilişkin yapılan son açıklamada, deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 46 artçı olmak üzere, toplam 1944 artçı sarsıntı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.