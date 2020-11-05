Son dakika: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Son dakika haberine göre Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İşte iptal edilen seferlerin listesi...
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BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 9.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 9.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 9.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
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