05 Kasım 2020, Perşembe
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Son dakika: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Son dakika haberine göre Bursa Deniz Otobüslerinin () bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İşte iptal edilen seferlerin listesi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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Son dakika: BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 9.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 9.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 9.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

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