04 Kasım 2020, Çarşamba
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Son dakika: Penbe nine 109 yaşında koronavirüsü yendi

Son dakika haberi... 'nın bilinen en yaşlı insanı 109 yaşındaki , yaklaşık 15 gün önce yakalandığı koronavirüsü yenerek, hastaneden taburcu oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2020
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Son dakika: Penbe nine 109 yaşında koronavirüsü yendi

Orhangazi ilçesine bağlı Sölöz Mahallesi'nde yaşayan Penbe Peker, rahatsızlanması üzerine Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Penbe Peker, tedavi altına alındı.

Son dakika: Penbe nine 109 yaşında koronavirüsü yendi

15 günde sağlığına kavuşan Peker, yapılan testlerinin negatif çıkması üzerine taburcu edildi

Son dakika: Penbe nine 109 yaşında koronavirüsü yendi

86 YAŞINDAKİ KIZI DA TABURCU EDİLDİ
Penbe Peker'in 86 yaşındaki kızı Yüksel Kumral'ın da koronavirüse yakalandığı ve tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi. Penbe Peker ile kızı Yüksel Kumral, bir süre evlerinde karantinada tutulacak.

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