Son dakika: Penbe nine 109 yaşında koronavirüsü yendi

86 YAŞINDAKİ KIZI DA TABURCU EDİLDİ

Penbe Peker'in 86 yaşındaki kızı Yüksel Kumral'ın da koronavirüse yakalandığı ve tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi. Penbe Peker ile kızı Yüksel Kumral, bir süre evlerinde karantinada tutulacak.