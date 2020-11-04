İzmir depremi nedeniyle Aydın'daki Atatürk Devlet Hastanesinin idari binası kapatıldı

Vali Aksoy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi idari binasıyla ilgili tedbir amaçlı karar alındığını belirtti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"Aydın Atatürk Devlet Hastanesi idari binası, deprem sonrası oluşan risk gerekçesiyle 4 Kasım 2020 tarihinden itibaren tedbiren kullanıma kapatılmıştır. Başhekimlik tarafından koordine edilen diğer alanlarda hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine devam edilecektir."