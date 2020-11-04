04 Kasım 2020, Çarşamba
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Malatya'da bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

'nın Yazıhan ilçesinde bir mahalle, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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Malatya'da bir mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Malatya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındıValilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçenin Kömüşhan Mahallesi'nde, Kovid-19 vakalarının tespit edildiği, bu nedenle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla söz konusu mahallenin bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığı ifade edildi.

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