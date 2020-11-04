İzmir depremiyle ilgili 11 iddiaya 11 yanıt!

İşte İzmir depremi ile ilgili tüm gerçekler!İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deprem hazırlığı yapmamış! Gayrimenkul ve kamulaştırma bütçenin yaklaşık 0,075'ine denk geliyor!

Binde 1 bile değil! 8 bin 29 konut/iş yeri kentsel dönüşüm alanında ancak bir konut ya da iş yeriyle uzlaşılmadı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2012 yılında Bakanlar Kurulu'ndan kentsel dönüşüm onayı alarak, kentsel dönüşümü kendi bünyesinde gerçekleştirmek istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/25000'lik imar planları yapılmadı.

2019-2024 Stratejik Planı'nda toplam 8 bin 29 konut/işyeri kentsel dönüşüm alanında uzlaşmanın tamamlanması hedefleniyor. Riskli yapıların kentsel dönüşümüne başlanmadığı gibi henüz ulaşmaya dair bir adım dahi atılmadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 35 bin konut dönüşümü planlandı ancak sadece bin konutun dönüşümü gerçekleşti

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2012 yılında Bakanlar Kurulundan kentsel dönüşüm onayı alarak, kentsel dönüşümü kendi bünyesinde gerçekleştirmek istedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı bütçesi 7.950.000.000 TL. Gayrimenkul ve kamulaştırma bedeli bütçenin yaklaşık 0,075'ine denk geliyor. Yani binde bir bile değil..

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin; İzmir'in deprem kuşağında yer almasına rağmen, yerel yönetim planları arasında yapı güvenliği ve dönüşüm konularına öncelik vermediği bildirildi.