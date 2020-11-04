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Manisa’da elektroşok ile balık avlarken yakalanan 2 kişiye 20 bin TL ceza

Salihli ve Köprübaşı ilçeleri arasında yer alan 'nde elektroşok cihazıyla balık avlarken suçüstü yakalanan 2 kişiye toplam 20 bin TL para cezası kesildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.11.2020 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020
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Manisa’da elektroşok ile balık avlarken yakalanan 2 kişiye 20 bin TL ceza

Demirköprü Baraj Gölü'nde elektro şok cihazıyla balıkavlandığı ihbarı üzerine Adala Karakol Komutanlığı ile Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dün gece harekete geçti. Ekipler, göle bot ile açılarak elektroşok ile balık avlayan R.G. (37) ve B.G.'yi (63) suçüstü yakaladı.

PARA CEZASI KESİLDİ

İki kişiye, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince toplam 20 bin TL para cezası kesilirken, elektroşok ile balık avlamada kullandıkları bot, 3 akü, şok cihazı, kepçe, 2 kürek, elektrikli bot motoru ve 20 metre elektrik kablosuna el konuldu.

MÜCADELE SÜRECEK

Yetkililer, elektroşok cihazı ile suya yüksek seviyede elektrik verilerek küçük, büyük ayrım yapılmaksızın her boydaki tüm canlılara zarar verildiği belirtip, bunun gibi her türlü kaçak su ürünleri avcılığı ile mücadelenin devam edeceği bildirildi.

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