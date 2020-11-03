03 Kasım 2020, Salı
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Son dakika: Salihli polisinden sahte içki operasyonu

Son dakika haberi... ’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 319 litre ve viski ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2020
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Son dakika: Salihli polisinden sahte içki operasyonu

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, boş ikamette sahte alkol üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Akın Ö.(33), Salih S.(33), Yusuf B.(42) ve Mehmet Ö.(45) isimli şahısların imalathane olarak kullandıkları boş ikamette arama kararına istinaden arama yaptı. Yapılan aramada 301.5 litre sahte rakı, 18 litre sahte viski, 2 şişe bandrolü ve 2 şişe bandrolsüz viski, 41 şişe anason aroması ile sahte alkol üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliye, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

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