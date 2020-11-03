03 Kasım 2020, Salı
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Karadeniz’de mevsimin ilk karı yaylalara yağdı

’nin 2 bin 640 rakımlı , yağan karla beyaza büründü. Yaylada kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Yaylaya çıkanlar yılın ilk karla oynadı. Yaylada eğlenceli anlar yaşayanlar, o anları fotoğrafladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2020
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Karadeniz’de mevsimin ilk karı yaylalara yağdı

Emre Kılıç "Kar yağdığını duyunca hemen yükseklere çıktık. Kuzenlerimle beraber kar topu oynayarak eğlenceli vakit geçirdik" dedi.




Karın yağdığını görünce torunu ile beraber oynamak için 'na çıktıklarını anlatan Ekrem Kopuz da "Karın yağdığını öğrenince 'biz de gidip kar topu oynayalım' dedik ve torunumla buraya geldik. Çok eğlendik. Şehir merkezlerine kar yağmayınca bizde karla oynamak için yükseklere çıkıyoruz" diye konuştu.



Ali Demirtaş ise "Sahile inersin yaz, yükseklere çıkarsın kış. 4 mevsimi bir arada yaşıyoruz" dedi.

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