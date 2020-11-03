Karadeniz’de mevsimin ilk karı yaylalara yağdı







Karın yağdığını görünce torunu ile beraber kar topu oynamak için Ovit Yaylası'na çıktıklarını anlatan Ekrem Kopuz da "Karın yağdığını öğrenince 'biz de gidip kar topu oynayalım' dedik ve torunumla buraya geldik. Çok eğlendik. Şehir merkezlerine kar yağmayınca bizde karla oynamak için yükseklere çıkıyoruz" diye konuştu.