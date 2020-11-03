03 Kasım 2020, Salı
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Elazığ'da iş hanının kapılarını çalan şüpheli yakalandı

'da farklı zamanlarda bir iş hanının kapılarını ve bir inşaattan da sac levha çaldığı tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece şartı ile serbest bırakıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2020
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Elazığ'da iş hanının kapılarını çalan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Elazığ'da farklı zamanlarda bir iş hanının 4 alüminyum kapısını ve bir inşattan da 70 sac levha çalan şüphelinin, M.F.G. olduğu tespit edildi. Ekiplerin adresine operasyon düzenlediği M.F.G., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen M.F.G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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