Elazığ'da iş hanının kapılarını çalan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Elazığ'da farklı zamanlarda bir iş hanının 4 alüminyum kapısını ve bir inşattan da 70 sac levha çalan şüphelinin, M.F.G. olduğu tespit edildi. Ekiplerin adresine operasyon düzenlediği M.F.G., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen M.F.G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.