Son dakika: Kars'ta 2 köy koronavirüs karantinasına alındı
Son dakika haberi... Kars'ta 2 köyde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
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Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Yücelen ile Kağızman ilçesine bağlı Çallı köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.