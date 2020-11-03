03 Kasım 2020, Salı
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Son dakika: Kars'ta 2 köy koronavirüs karantinasına alındı

haberi... 'ta 2 köyde yeni tip (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2020
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Son dakika: Kars'ta 2 köy koronavirüs karantinasına alındı

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Yücelen ile Kağızman ilçesine bağlı Çallı köylerinin karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

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