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Gamze’nin cenazesinde gözyaşları sel oldu: Cennet kokulum

’da Kızılcahamam ilçesinde bir otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki kızın cenazesi, 'da defnedildi. Kızının mezarına sarılan annesi, "Gamzem, cennet kokulum." diyerek gözyaşı döktü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Gamze’nin cenazesinde gözyaşları sel oldu: Cennet kokulum

'ın cenazesi, Aksu ilçesi Ortaköy Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığında yeni tip koronavirüs tedbirleriyle kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi toprağa verildi.

Gamze’nin cenazesinde gözyaşları sel oldu: Cennet kokulum ANKARA'DA GAMZE'NİN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU: CENNET KOKULUM

Kızının mezarına sarılan annesi, "Gamzem, cennet kokulum. Beni bırakıp nereye gittin." diyerek gözyaşı döktü.

Cenaze töreninin ardından genç kızın mezarından bir poşete toprak dolduran dedesinin "Torunumun toprağıyla hiç solmayacak bir çiçek dikeceğim." sözleri, törene katılanları duygulandırdı.

Cumartesi günü, 'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelin beşinci katından düşen Gamze Açar'ın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 5 kişi gözaltına alınmıştı.

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