Sakarya'da ortaklarına kızan adam minibüsünü ateşe verdi

Olay, Arifiye ilçesi Sakarya Büyükşehir Belediyesi terminali önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı - İzmit arası toplu taşımacılık yapan Ş.Y. iddiaya göre ortaklarıyla henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sorun yaşadı.