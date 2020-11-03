EN FAZLA ÖLÜM VE VAKA ABD'DE

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 9 milyon 567 bin 543 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 236 bin 997 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (8 milyon 267 bin 623), Brezilya (5 milyon 554 bin 206), Rusya (1 milyon 655 bin 38), Fransa (1 milyon 466 bin 433), İspanya (1 milyon 313 bin 87), Arjantin (1 milyon 183 bin 131), Kolombiya (1 milyon 93 bin 256), İngiltere (1 milyon 53 bin 864), Meksika (933 bin 155), Peru (906 bin 545), İtalya (731 bin 588), Güney Afrika (727 bin 595), İran (628 bin 780), Almanya (560 bin 586) ve Şili (513 bin 188)."