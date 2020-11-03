03 Kasım 2020, Salı
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Ordu'da kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

'da, polisin kontrol noktasında durdurduğu araçta madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Ordu'da kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında ekipler tarafından durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Araçta, 1 kilogram bonzai maddesi ile 490 adet uyuşturucu hap bulundu.

Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekipleri tebrik etti.

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