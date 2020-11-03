Ordu'da kontrol noktasında durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
Ordu'da, polisin kontrol noktasında durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
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Alınan bilgiye göre, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında ekipler tarafından durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Araçta, 1 kilogram bonzai maddesi ile 490 adet uyuşturucu hap bulundu.
Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.
Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekipleri tebrik etti.