Ölüm onu iki kez teğet geçti!

Zubaroğlu, "Mutfakta çalışıyordum. İşlerimi bitirmiştim ve sandalyede oturuyordum. Elimde telefonla oynuyordum. Bir titreme hissettim, sağıma döndüğümde tencere titriyordu. Hemen telaşla dışarıya çıkmaya çalıştım, bu sırada bardak ve tabaklar yere düşmeye başladı. Yolun yarısındayken şiddeti artınca depremin yere eğilerek çıkıyordum çünkü ayakta duramıyordum. Bildiğiniz maymun gibi yere tutunarak çıkabildim. İşyerinden çıkıp sokağın ortasına geldim, deprem tam durdu, arkamı döndüğümde sağ taraftan binanın en alttan en üste büyük bir çatlak oluştu ve çöktü. İçerdekilerin çıkması mümkün değil. Biz zeminde kafe olduğumuz ve önümüz dümdüz açık olmasına rağmen çıkabildik. Evdekilerin imkanı yok. Ancak kendi dairelerinin kapılarına yetişebilirler." dedi.