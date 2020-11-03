03 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da otoyolda kanlı hesaplaşma!

Ankara'da otoyolda kanlı hesaplaşma!

'da alacak verecek tartışması nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ardından otomobille kaçmaya çalışan 2 kişiyi diğer gruptakiler takip ederken yol boyu devam eden çatışma, kazayla sonuçlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2020
ABONE OL
Ankara'da otoyolda kanlı hesaplaşma!

Olay, gece saatlerinde Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı General Eşref Akıncı Kışlası önünde meydana geldi. İddiaya göre; Aykut D. ve Abdülkadir D. ile kimliği belirsiz kişiler arasında alacak verecek anlaşmazlığı yüzünden silahlı kavga çıktı.

Ankara'da otoyolda kanlı hesaplaşma!

Kavga sonrası Aykut D. ve Abdülkadir D, 06 BCP 315 plakalı otomobille karşı gruptan kaçmaya çalıştı. Diğer gruptaki kişiler de ikiliyi plakası belirsiz beyaz renkli bir otomobille takip etti.

Ankara'da otoyolda kanlı hesaplaşma!

Trafikteki kovalamaca sırasında karşılıklı silahlı kavga devam etti. 06 BCP 315 plakalı otomobil, General Eşref Akıncı Kışlası önüne geldiğinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Ankara'da otoyolda kanlı hesaplaşma!

Diğer gruptakiler de otomobilden inip ikiliye bir süre daha ateş etti, ardından da otomobille olay yerinden kaçtı. Ayrıca, elinde pompalı tüfek bulunan bir kişinin de yaya olarak kaçtığı öne sürüldü.

Ankara'da otoyolda kanlı hesaplaşma!

Silah ve kaza seslerini duyan mahallelinin ihbarı ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Aykut D.'nin sırtına isabet eden kurşunlarla, Abdukadir D.'nin de kaza neticesinde yaralandığı belirlendi.

Ankara'da otoyolda kanlı hesaplaşma!

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Aykut D'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ankara'da otoyolda kanlı hesaplaşma!

KAZA YAPAN OTOMOBİL İLE ÇEVRESİNDE 2 TABANCA BULUNDU
Polis ekipleri, kaza yapan 06 BCP 315 plakalı otomobilde ve yol kenarındaki arazide 2 adet tabanca buldu. Kaza yerinde çok sayıda mermi kovanı yer alırken, otomobil üzerinde de kurşun izlerine rastlandı.

Ankara'da otoyolda kanlı hesaplaşma!

Görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis, diğer gruptaki şüphelilerin yakalanması için inceleme başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA