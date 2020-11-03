Son dakika: Mülteci taşıyan araç polis ekibine çarptı
Son dakika haberine göre; Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece devriye görevini icra eden polis ekipleri şüphelendikleri 01 AFF 598 plakalı aracı durdurmak istemiş ancak dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu polis ekibine çarptı.
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Kaza sonucu 1 polis memuru yaralandı. Aracın içinde bulunan 7 mülteci işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.
7 mülteci kazadan yara almadan kurtuldu. Polis ekibine çarpan araç sürücüsü kayıplara karıştı.
Hafif Yaralanan polis memuru reyhanlı devlet hastanesi kaldırılıp durumunun iyi olduğu öğrenildi.