03 Kasım 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de en acı an! Enkazdan çıkarılan cansız bedeni teşhise geldi

İzmir'de en acı an! Enkazdan çıkarılan cansız bedeni teşhise geldi

, enkazından cansız bedeni çıkarılan kadının eşi olup olmadığının teşhisi için ile birlikte hastane morguna geldi. Mehmet Kaplan’ın eşinin yanı sıra oğlu da enkaz altında bulunuyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
ABONE OL
İzmir'de en acı an! Enkazdan çıkarılan cansız bedeni teşhise geldi

Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Mehmet Kaplan, Rıza Bey Apartmanı'ndan çıkarılan ve eşi Kadriye Kaplan'a ait olduğu tahmin edilen cenazeyi teşhis için İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Gür ile birlikte Ege Üniversitesi Hastanesi'ne geldi. Morga giren Kaplan'ın cenazeyi teşhis edemediği öğrenildi. Kaplan gözyaşlarına hakim olamadı.



Kadının kimliği İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Mehmet Kaplan'ın eşinin yanı sıra oğlu Gökdeniz Kaplan da enkaz altında bulunuyor.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA