İstanbul’da yasak olmasına rağmen asker eğlencesinde sokağı kapatıp meşale yaktılar
Bağcılar'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen asker eğlencesi düzenleyip, konvoy yapan bir grup genç, sokağı kapatıp yüksek sesli müzik eşliğinde meşaleler yaktı. Sokak sakinlerinin durumu bildirmesiyle gelen polis ekipleri, eğlenceyi sonlandırarak grubu dağıttı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Olay, pazar akşam saatlerinde Bağcılar Güneşli Mahallesi'nde yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen arkadaşları için asker eğlencesi düzenleyen gençler, araçlarıyla konvoy yaparak sokağı trafiğe kapattı. Yüksek sesli müzik açan gençler, araçlarından inerek meşaleler yaktı.
TRAFİĞE AÇILDI
Meşalelerin dumanı tüm sokağı kaplarken mahalle sakinleri durumdan rahatsız olup gençleri uyardı. Yapılan tüm uyarılara rağmen gençler eğlenmeye devam edince polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, polis aracından anons ederek, dağılmaları yönünde grubu uyardı. Polisin uyarısıyla asker eğlencesi sonlandırılarak, sokak trafiğe açıldı.