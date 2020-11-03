Giresun'da anne engelli oğlu servise binsin diye 1 km sırtında taşıyor

"YOL BETONLANSA YETERLİDİR"

Tek isteğimiz yol betonlansa araç ulaşımı sağlansa yeterlidir. Ben de rahatsızım belimde fıtık var ve aynı zamanda astımım var. Bir de artık her geçen gün kilo alan ve büyüyen bir çocuğum var.