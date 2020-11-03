03 Kasım 2020, Salı
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Bursa’da domuzlar şehir merkezine inerek yiyecek aradı

Son dakika haberine göre... ilçesinde aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi. Domuzların çöpleri karıştırdığı anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Bursa’da domuzlar şehir merkezine inerek yiyecek aradı

Mudanya ilçesinde aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi. Bir sitenin önündeki çöpleri karıştıran domuzlar, sitede oturan vatandaşlardan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖZDEN KAYBOLDULAR

Domuzlar bir süre çöpleri karıştırdıktan sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

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