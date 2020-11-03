Bursa’da domuzlar şehir merkezine inerek yiyecek aradı
Son dakika haberine göre... Mudanya ilçesinde aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi. Domuzların çöpleri karıştırdığı anlar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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Mudanya ilçesinde aç kalan domuzlar ilçe merkezine indi. Bir sitenin önündeki çöpleri karıştıran domuzlar, sitede oturan vatandaşlardan tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
GÖZDEN KAYBOLDULAR
Domuzlar bir süre çöpleri karıştırdıktan sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.