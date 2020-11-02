02 Kasım 2020, Pazartesi
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Kırklareli'ne gidecekler dikkat! HES kodu olmayan giremiyor...

Son dakika haberine göre; Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ile ilgli yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Artan vaka sayıları nedeniyle kaçınılmaz olan tedbirlere bir yenisini daha ekleyen , kente giriş çıkışlarda kodunu zorunlu kıldı.

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Giriş Tarihi: 02.11.2020
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Kırklareli'ne gidecekler dikkat! HES kodu olmayan giremiyor...

Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Lüleburgaz, Babaeski ve Vize otoyol gişelerindeki kente giriş güzergahlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması yapılması kararının ardından denetimler başladı.

Kırklareli'ne gidecekler dikkat! HES kodu olmayan giremiyor...

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri kent girişlerinde oluşturdukları denetim alanlarında vatandaşların ateşlerini ölçerek, kimlik ve HES kodu sorgulaması yapıyor.

Kırklareli'ne gidecekler dikkat! HES kodu olmayan giremiyor...

HES kodu bulunmayanlar ise e-Devlet ve uygulama üzerinden kod alıyor. Kod sorgulamasında sorun tespit edilmeyen kişilerin kente girişlerine izin veriliyor.

Kırklareli'ne gidecekler dikkat! HES kodu olmayan giremiyor...

Öte yandan ekipler denetimlerde, otomobillerinin içinde de maske takan sürücülere teşekkür ederken, maskesini kurallara uygun takmayanlara da uyarıda bulunuyor.

Kırklareli'ne gidecekler dikkat! HES kodu olmayan giremiyor...

VATANDAŞLAR DENETİMLERDEN MEMNUN

İstanbul'dan Kırklareli'ne gelen Sami Çetinler, AA muhabirine, denetimlerin yapılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kırklareli'ne gidecekler dikkat! HES kodu olmayan giremiyor...

Bu tür denetimlerin insan sağlığının korunması için yapıldığını belirten Çetinler, hasta olan kişilerin tespit edilerek virüsün yayılımının önlendiğini kaydetti.

Kırklareli'ne gidecekler dikkat! HES kodu olmayan giremiyor...

Rahatsızlığı bulunanların dışarı çıkmaması gerektiğin vurgulayan Çetinler, "İnşallah her şeyin düzeleceğine inanıyoruz." dedi.

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