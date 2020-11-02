02 Kasım 2020, Pazartesi
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İzmir'de 'büyük kurtarıcı' dikkat çekti!

Son dakika haberine göre; 'de cuma günü öğlen saatlerinde meydana gelen 6,6 şiddetindeki sonrası enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgeye ekipler sevk edildi. 'ndeki kurtarma çalışmasında 'dan gelen 98 santimlik , dikkati çekti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2020
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İzmir'de 'büyük kurtarıcı' dikkat çekti!

Bataklıkta yüzen 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı'nın duvarları 1999 yılında çatladı. Kimse ders çıkarmadı. 6.6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkıldı. Onlarca can aldı.

BÜYÜK KURTARICI

Yağcıoğlu Sitesi'ndeki kurtarma çalışmasında İstanbul'dan gelen 98 santimlik Rıdvan Çelik, dikkati çekti. "Boyum kısa olduğu için enkaza daha kolay giriyorum. Bu yüzden geldim" dedi.

KATİL DOĞANLAR!
Depremde yerle bir olan Doğanlar Apartmanı'ndaki daire sahiplerinin, çürük raporu üzerine evlerini sattığı ortaya çıktı. Faciada ölenlerin kiracılar olduğu anlaşıldı.

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