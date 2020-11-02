Enkazdan çıkan dram! Küçükyumuk ailesi için gözyaşları sel oldu...
Son dakika haberine göre; Enkazdan Küçükyumuk çifti ile çocuklarının cansız bedenleri çıkarıldı. Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak gözyaşlarını tutamadı.
Bayraklı'daki 7 katlı, 28 daireli Doğanlar Apartmanı enkazında sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarının üçüncü günü, dramatik anlara sahne oldu. Binada şu ana dek 5. kat seviyesine kadar enkaz kaldırma çalışması gerçekleştirildi.
Apartmanın bir bölümünde de ikinci kat seviyesine kadar inildi. Büyük bir umutla enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışan ekipler, büyük hayal kırıklığı yaşadı
. Aynı aileden 3 kişinin cesetlerine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin, Mert ve Eda Küçükyumuk çifti ile 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu bildirildi. Küçükyumuk ailesinde geriye ise birikte çektirdikleri mutlu bir aile fotoğrafı kaldı.
'SİNİRLERİM BOŞALDI'
Arama kurtarma çalışmalarına katılan Türkiye Mağaracılık Federasyonu Kurtarma Ekibi'nden Tahsin Kaymak, 3 cansız bedenin çıkarılmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Enkazda görevli diğer arkadaşlarının teselli ettiği Kaymak, "Zerre kadar yorgunluğum yok. Enkazdan cansız bir bebek çıkınca sinirlerim boşaldı. Hepimizi insanız" diye konuştu.
Sabah