Enkazdan çıkan dram! Küçükyumuk ailesi için gözyaşları sel oldu...

. Aynı aileden 3 kişinin cesetlerine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin, Mert ve Eda Küçükyumuk çifti ile 2 yaşındaki çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu bildirildi. Küçükyumuk ailesinde geriye ise birikte çektirdikleri mutlu bir aile fotoğrafı kaldı.