Barbun fiyatları tavan yaptı!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle son bir haftada balığın az miktarda avlanması, fiyatlarda artışa neden oldu. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kurulan balık pazarlarında barbun 130 liraya çıkarken, hamsinin kilogram fiyatı 30 lirayı gördü.

Palamudun ise tanesi 35 liradan alıcı buldu. Levrek, çinekop ve mezgit 75, çipura 65 liralık kilogram fiyatıyla tüketicilere sunuldu. Balıkçı Ahmet Coşkun, "Geçen haftalarda palamut çok avlandı ve fiyatı uygundu.

Tanesi 15 liradan satılıyordu. Ancak o zaman da hamsi yoktu. Şimdi hamsi de palamut da normal seviyelerde. Palamudun tanesi 35 liraya çıktı. Hamsi ise kilosu 30 liradan satılıyor. İlerleyen günlerde hamsinin fiyatı düşer ama en fazla kilosu 20 lira olur" dedi.

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