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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, , ,  Fatih, , Ümraniye, , , Avcılar, Sarıyer, Üsküdar, Beykoz ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetim yaptı.

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KONTROLLER YAPILDI

Fatih, Bulvarı üzerinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi.

Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi. 'de de denetim yapıldı.

"KURALLARA UYUYORUZ"

şoförü Zehra Karakuş, "Uygulamalardan çok memnunuz. Sıklaşırsa daha iyi olur. Özellikle yolcularımız açısından daha memnun kalacağız. Kurallara uyuyoruz. Sistemde bulunan ikaz mesajlarıyla yolcularımızı uyarıyoruz" dedi.

EVRAKLAR KONTROL EDİLDİ

Sürücülerin evraklarına bakılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetlendi.

CEZA KESİLDİ

Kurallara uymayan sürücü ve yolculara cezai işlem uygulandı. Denetimler gün boyu sürecek.

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