İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

"KURALLARA UYUYORUZ"

İETT şoförü Zehra Karakuş, "Uygulamalardan çok memnunuz. Sıklaşırsa daha iyi olur. Özellikle yolcularımız açısından daha memnun kalacağız. Kurallara uyuyoruz. Sistemde bulunan ikaz mesajlarıyla yolcularımızı uyarıyoruz" dedi.