02 Kasım 2020, Pazartesi
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Esenyurt'ta koca dehşeti! Ekmek bıçağıyla saldırdı...

Son dakika haberine göre; 'ta Öner G., tartıştığı eşi Pakize G.'yi ekmek bıçağıyla başından ve karın boşluğundan yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, Öner G., gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2020
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Esenyurt'ta koca dehşeti! Ekmek bıçağıyla saldırdı...

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi 933 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Öner G. (45) ve eşi Pakize G.(43) evlerinde bilinmeyen nedenle tartıştı.

Esenyurt'ta koca dehşeti! Ekmek bıçağıyla saldırdı...

Ardından Öner G., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşinin üzerine yürüdü. Pakize G., eşine karşı koymaya çalışsa da başından ve karın boşluğundan aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı.

Esenyurt'ta koca dehşeti! Ekmek bıçağıyla saldırdı...

Evden gelen sesleri duyan komşuları, durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.

Esenyurt'ta koca dehşeti! Ekmek bıçağıyla saldırdı...

Olay sırasında eşinin karşı koyduğu sırada ellerinden hafif şekilde yaralanan Öner G., ayakta tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.

Esenyurt'ta koca dehşeti! Ekmek bıçağıyla saldırdı...

Polis merkezine götürülen Öner G.'nin işlemleri sürüyor.

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